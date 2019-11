Cornelia Hansel sitzt in ihrem Büro bei der Verbraucherzentrale Sachsen, nur wenige Meter vom Markt entfernt. Hansel ist Insolvenz- und Schuldnerberaterin. Jede Woche spricht sie mit 30 bis 40 Menschen, die Gefahr laufen, in die Schuldenfalle zu geraten oder längst in ihr festsitzen. Mit jungen wie alten Menschen. Eine stärkere Nachfrage von Senioren habe sie zwar nicht festgestellt, aber: "Wenn ältere Menschen zu uns kommen, kommen die oft erst, wenn es gar nicht mehr geht."