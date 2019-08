WWF-Studie Zahl der Waldtiere drastisch gesunken

"Der Rückgang der Artenvielfalt in den Wäldern der Welt ist erschreckend und ein deutliches Alarmzeichen", sagte Christoph Heinrich, der im WWF-Vorstand für den Naturschutz zuständig ist, dem Redaktionsnetzwerk. Solle der weltweite Rückgang der biologischen Vielfalt umgekehrt und die Klimakrise verhindert werden, dann müssten die Wälder und die dort lebenden Arten geschützt werden.

Mit dem aktuellen Erstarken konservativer Kräfte rücken diese Ziele in die Ferne. So schwächte jetzt die US-Regierung ein Gesetz zum Artenschutz ab. Gefährdete Tier- und Pflanzenarten bekommen damit nicht mehr automatisch denselben Schutz wie bedrohte Arten. Wirtschaftliche Aspekte sollten demnach bei der Einstufung einer Art als bedrohlich keine Rolle spielen. Aus Sicht von Kritikern könnten dadurch wirtschaftliche Interessen den Prozess beeinflussen. Die Änderungen sollen im September in Kraft treten.