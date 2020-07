Am vergangenen Wochenende haben die Kreise und Städte in Deutschland knapp 400 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. Das ist der niedrigste Stand an einem Wochenende seit Anfang März.



Demnach wurden am Samstag 232 Infektionen gemeldet, am Sonntag 150. Jedoch haben vergleichsweise wenige Kreise und Städte aktuelle Zahlen gemeldet (am Samstag 30 Prozent, am Sonntag 24 Prozent). Da am Wochenende auch weniger auf das Virus getestet wird, sind die Zahlen am Wochenende regelmäßig geringer als werktags.