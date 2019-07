Laut den Autoren der Studie sind vor allem die Unterschiede zwischen Ost und West auffällig. Während die Kassenleistung deutschlandweit gleich hoch ist, entscheiden sich im Westen mehr Patienten dazu, für zahnärztliche Zusatzleistung draufzuzahlen.



So lagen im Jahr 2017 die Gesamtkosten je Patient in den östlichen Flächenländern mit 1.274 Euro bis 1.379 Euro deutlich unter dem Bundesschnitt von 1.524 Euro. Am teuersten war der Zahnersatz in Niedersachsen mit 1.877 Euro.