Nach zehn Jahren eID des Personalausweises findet kaum Anwendung

Hauptinhalt

Es war ein staatliches IT-Großprojekt: Mit viel Tamm-Tamm wurde am 1. November 2010, also vor zehn Jahren, der neue elektronische Personalausweis im Scheckkarten-Format eingeführt. Mit ihm sollten sich Bürgerinnen und Bürger im Internet sicher und verbindlich ausweisen können, Behördengänge erledigen und Verträge abschließen. Doch in der Praxis klappt das bis heute nur auf wenigen Webseiten.