Sommerzeit endet Uhren werden umgestellt

In Deutschland wären die Auswirkungen einer Abschaffung der Zeitumstellung nicht sonderlich zu spüren, in anderen EU-Ländern aber sehr wohl. In Teilen Frankreichs und Spaniens würde es im Dezember oder Januar erst nach zehn Uhr morgens hell, würde man sich für die Sommerzeit entscheiden. Man säße dort also lange im Dunkeln.



In Polen oder der Slowakei gebe es einen gegenteiligen Effekt, wenn man die ewige Winterzeit wählt: Dort würde es im Juni schon mitten in der Nacht sehr hell.