CO2-Emission Klimaschädlicher Baustoff: Wie die Zement-Branche grün werden will

Wer ein Haus baut, denkt an alles Mögliche: an die Kosten, ob es rechtzeitig fertig wird, ob es am Ende so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Auf einen Gedanken kommen allerdings die wenigsten Bauherren: Dass Bauen extrem klimaschädlich ist. Und das liegt vor allem am Zement. Die Zement-Branche ist für acht Prozent der weltweiten Klimagas-Emissionen verantwortlich. Nun suchen in Mitteldeutschland Firmen und Forscher nach klimaverträglichem Zement.