Das Elefanten-Gehege in Bergzoo Halle wurde bereits vor einigen Jahren erweitert. Jetzt steht der nächste Umbau an. Die Besucher sollen sich dann die imposanten Dickhäuter von oben anschauen können - und das Gehege in einer Art Panorama-Rundgang überblicken können.

Auch der Bereich der Berberaffen wird völlig neu gestaltet und dann für Besucher begehbar sein. Noch bis 2031 bleibt der Bergzoo Halle eine Baustelle. 30 Millionen Euro werden investiert.

Zäune adé heißt es auch im Bereich der Berberaffen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Das Tier hat sich vom Schau-Objekt zu einem Tier mit Rechten entwickelt"

Den Tieren mehr Platz zu geben und Barrieren wie Zäune oder Glaswände abzubauen, hinter denen sie für gewöhnlich präsentiert werden, ist ein stark zu spürender Trend, sagt Natascha Neuser, die einzige Professorin für Zoo-Architektur in Deutschland. Sie lehrt an der Hochschule Anhalt Dessau.

"Das Tier hat sich vom Schau-Objekt zu einem Tier mit Rechten entwickelt. Und der Zoo muss dieser Position natürlich auch gerecht werden und kann dem Zuschauer nicht mehr kleine Käfige vorsetzen, wo er praktisch von Käfig zu Käfig wandert", erklärt sie. Und dies mache sich in Zoos weltweit bemerkbar.

Natascha Meuser ist die einzige Professorin für Zoo-Architektur in Deutschland. Bildrechte: MDR/Umschau

Auch im Tierpark Dessau fallen Barrieren

Der Tierpark Dessau geht neue Wege: Dort soll eine Hütte entstehen, aus der Besucher Sibirische Kragenbären beobachten können, die bald aus Russland kommen. Damit sind diesmal nicht die Tiere auf engem Raum, sondern die Besucher. Dessau beteiligt sich damit auch an einem Zuchtprogramm für die vom Aussterben bedrohten Bären. Hier haben sich sogar schon vorab Tierpaten gefunden, die das Projekt finanziell mit unterstützen.

Eine Dünenlandschaft in Dessau wurde bereits mithilfe von Spendengeldern modernisiert. Dort wurden auch Strandkörbe aufgebaut, damit die Besucher "mittendrin" die Tiere beobachten können, ohne sie groß zu stören. "Man versucht, die Barrieren abzuschaffen in Form von Gittern oder Gräben. Und das hat man super gemacht", betont Jan Bauer, Leiter des Tierparks Dessau.

"Barrierefreiheit" für Mensch und Tier - die neuen Ställe im Tierpark Dessau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch bei den Eseln und Ponys tut sich was. Im Tierpark Dessau entstehen neue Ställe, in denen die Tiere auch angefasst werden können. "Das macht schon unheimlich viel aus und es ist natürlich auch was Neues. Immer, wenn was Neues passiert, lebt ein Tierpark. Deshalb ist ein Tierpark niemals fertig", meint Jan Bauer.

Alternativer Bärenpark in Worbis: Menschen statt Tier "hinter Gitter"

Im Alternativen Bärenpark in Worbis leben Braunbären auf einer Fläche von fünf Hektar Wald. Und die Tiere können dabei fast so leben wie in der Wildnis. Deswegen gibt es für die Besucher auch nie eine Garantie, überhaupt ein Tier zu sehen. Ein großer Teil des Geheges ist für Besucher gar nicht einsehbar. Nur auf einem schmalen Pfad dürfen die Gäste des Bärenparks das Revier der Tiere erkunden. Auf dem Areal leben nur neun Bären. Links und rechts des Ganges befinden sich Zäune - so dass es wirkt, als wären hier die Menschen "hinter Gittern". Der Park soll schon bald auf 40 Hektar erweitert werden.

Der Erkundungsrundgang im Alternativen Bärenpark in Worbis scheint wie eine verkehrte Welt - hier ist der Mensch quasi eingezäunt. Bildrechte: MDR/Umschau

Um zu symbolisieren, dass wir das einfach anders rum machen, haben wir einfach die Besucher, die durch diesen Gang durchgehen. Und die Tiere haben einfach so viel Platz, wie es nur möglich einfach geht. Christopher Schmidt, Alternativer Bärenpark Worbis

Bergzoo Halle: ein Bauernhof für Tiere

Im Bergzoo Halle entsteht ein Bauernhof mitten im Zoo. Das soll der Lebensraum für das vorm Aussterben bedrohte Schwarze Alpenschwein werden. Eine Million Euro werden dafür investiert. Einen Zaun vor den Tieren wird es laut Plan nicht geben. Die Besucher sollen die Schwarzen Alpenschweine auch anfassen können. Durch Außenanlagen soll mehr Platz für die Tiere geschaffen werden. Das Motto sei "mehr Platz für weniger Tiere", sagt Zoodirektor Dr. Dennis Müller. "Damit sie es ihren Bedürfnissen entsprechend gut bei uns haben."