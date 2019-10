Die Molkerei Zott ruft vorsorglich Sahnejoghurts in mehreren Geschmacksrichtungen zurück. Wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte, wurden bei einer Routinekontrolle vereinzelt Schimmelkeime in dem Joghurt gefunden. Es sei möglich, dass der Joghurt dadurch vorzeitig verderbe. Ein Verzehr könne zu Unwohlsein oder Durchfall führen.