Melanie Ahaus ist Kinderärztin in Leipzig. Sie ist froh, dass nun zumindest ein Anfang gemacht wurde, auch wenn es erst einmal nur 37 derzeit erhältliche Produkte betrifft. Denn Zucker mache abhängig, sagt Ahaus, die auch Sprecherin des Bundesverbandes der Kinder-und Jugendärzte ist:

"Endlich ist es soweit, darauf haben wir Kinderärzte schon lange gewartet. Wir reden auch immer zu unseren Eltern über das Thema zuckerfreie Ernährung, vor allem in den ersten 1.000 Tagen. Zucker ist nun mal, ich sage immer gerne, der Schurke der Neuzeit, weil es wirklich für die Kinder sehr schädlich ist."

Denn in den ersten 1.000 Tagen entwickeln sich Essgewohnheiten, die ein Leben lang Einfluss haben können . Allein mit den zuckerfreien Babytees würde aber das Ziel, Fettleibigkeit und Fehlernährung zu bekämpfen, nicht erreicht, sagt Dario Sarmadi von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Foodwatch kritisiert die Maßnahme als Ablenkungsmanöver:

Wenn man sich anschaut, wie viele Produkte von dem Verbot betroffen sind, so sieht man, dass gesüßte Babytees ein absolutes Nischenprodukt sind, das im Einzelhandel ohnehin kaum mehr eine Rolle spielt.

So hätten die Hersteller schon in den letzten Jahren auf die Kritik reagiert, sagt Sarmadi weiter, und dafür gesorgt, "dass entweder die Rezepturen geändert wurden oder gesüßte Babytees ohnehin gar nicht mehr in den Handel kommen."