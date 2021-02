Die Annahme lautete: Unter der Woche würden besonders viele Partikel ausgestoßen werden. An ihnen lagere sich Wasser an. So würden Kondensationskeime entstehen und für eine stärkere Wolkenbildung sorgen. Die Abgase der ersten Wochentage würden also den Regen am Wochenende bewirken. In vielen Medien fand die These großen Anklang: "Mensch ist schuld am miesen Wochenendwetter", war zum Beispiel in der österreichischen "Kronen Zeitung" zu lesen.