Bei Polizeieinsätzen in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sind am Sonnabend zwei bewaffnete Männer erschossen worden. In beiden Fällen war der genaue Ablauf des Geschehens am Sonntagmorgen noch nicht geklärt. Die Behörden überprüfen die Einsätze.

In Lübeck starb ein 52-Jähriger nach einem Schusswechsel mit den Beamten. Ein Vater hatte am Nachmittag die Polizei gerufen, weil er und seine Tochter im Stadtpark von einem Mann angesprochen worden waren und sich bedroht gefühlt hatten. Kurz darauf fielen nach Angaben der Ermittler mehrere Schüsse.

In einer Mitteilung ist "nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Schusswechsel zwischen Polizeibeamten und diesem Mann" die Rede. Der 52-Jährige aus dem Kreis Segeberg sei kurz darauf nahe dem Park auf einer Straße am Boden liegend gefunden worden und gestorben. Die genaue Todesursache ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Die Tatumstände und der Ablauf des Einsatzes würden geprüft.

In Rheinland-Pfalz wurde ebenfalls am Sonnabend ein mit einer Axt bewaffneter Mann von der Polizei erschossen. Eine Zeugin hatte den Mann am Nachmittag an einem Sportlerheim in Hoppstädten-Weiersbach bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Dort habe er vermutlich eine Person mit einer Axt bedroht, auf ein Auto eingeschlagen und sei dann in einem Waldstück verschwunden.