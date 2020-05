Franziskus würdigte die beiden neuen Heiligen als Vorbilder an Barmherzigkeit und als kirchliche Erneuerer. Johannes XXIII. und Johannes Paul II. stünden für eine Kirche, in der das Wesentliche des Evangeliums gelebt werde: Liebe, Barmherzigkeit, Einfachheit und Brüderlichkeit. Johannes XXIII. habe sich durch die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) als Papst der Folgsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist erwiesen. Johannes Paul II. sei der Papst der Familie gewesen.

An der Zeremonie nahmen nach Angaben des Vatikans rund 800.000 Gläubige aus aller Welt teil, unter ihnen viele Verehrer des verstorbenen Johannes Paul II. aus Polen. Die Zugänge zum Petersplatz waren bereits am frühen Morgen geöffnet worden. Viele Gläubige hatten sogar in Schlafsäcken auf den Straßen übernachtet, um ganz vorn dabei zu sein. Die römische Altstadt wurde für den Autoverkehr weitgehend gesperrt. An vielen anderen Plätzen in Rom wurden zudem Großbildschirme und Leinwände aufgestellt, damit auch abseits des Petersplatzes die Menschen das Ereignis verfolgen konnten. Etwa 3.000 freiwillige Helfer und 2.000 Polizisten waren im Einsatz.