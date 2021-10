Der Rechtsstreit um die gescheiterte Pkw-Maut kostete den Steuerzahler einem Bericht zufolge allein in diesem Jahr bereits fast sechs Millionen Euro. Wie der "Spiegel" berichtete, sind durch die juritischen Auseinandersetzungen mit dem Betreiberkonsortium Ausgaben in Höhe von fast zwölf Millionen Euro entstanden. Diese beinhalteten "Leistungen für die anwaltliche Beratung und Prozessvertretung in dem Schiedsverfahren, die Kosten der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit sowie für Sachverständige", zitierte das Magazin eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums.