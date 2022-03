3 Die Rolle ausländischer Söldner im Ukraine-Krieg

37 min

Im Ukraine-Krieg spielen ausländische Söldner eine Rolle. Sie machen den Krieg komplizierter, sagt Ex-General Bühler. Er sieht zudem im russischen Beschuss nahe der Grenze zu Polen einen „Warnschuss“ in Richtung NATO.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die NATO mit in den Ukraine-Krieg hineingezogen wird? Entsprechende Ängste werden genährt durch russischen Beschuss von Orten in der Ukraine, die nur etwa 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegen. Ex-General Bühler spricht von einem "Warnschuss" in Richtung NATO. In dieser Folge erklären wir, was der NATO-Bündnisfall ist und wie er ausgelöst wird.

Es geht auch um ausländische Söldner, die inzwischen in dem Krieg eine Rolle spielen. Sie kommen unter anderem aus Syrien und Russland. Sie machen den Krieg komplizierter, sagt Ex-General Bühler.

Außerdem - die Folgen des Kriegs. Ex-General Bühler befürchtet, dass der Ukraine-Krieg auch andere Länder ermuntern könnte, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen - oder sich nuklear zu bewaffnen zum Selbstschutz.

Und ein Podcast-Tipp: Unser zweiter Ukraine-Podcast "Putins Krieg".