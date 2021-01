Uns hilft die Serie, Themen jenseits der politischen Agenden zu setzen. Wir greifen auf, was die Menschen wirklich bewegt.

Die Themenpalette ist bunt. Viele Hörer und Hörerinnen treiben Fragen aus dem Alltag um, etwa warum die Elterngeldstelle im Heimatort so lange für die Bearbeitung des Antrags braucht oder was die Polizei gegen den grassierenden Fahrraddiebstahl in den Städten unternimmt. Aber auch hochpolitische und naturwissenschaftliche Themen wie der Klimawandel stoßen auf reges Interesse.