Der Moderator des Podcasts ist Jan Kröger. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

"Kekulés Corona-Kompass" gibt es seit März 2020. Lange Zeit wurde er von Camillo Schumann moderiert, seit August führt Jan Kröger durch den Podcast. Zusammen mit mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé geben sie in der Pandemie Orientierung. In dem Podcast besprechen sie aktuelle Zahlen, Entwicklungen und Studien. Außerdem beantworten sie Fragen von Hörerinnen und Hörern. Die Fragen können Sie entweder per Mail schicken an die Adresse mdraktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen unter der kostenlosen Nummer 0800 300 22 00 an. Außerdem können Sie per Twitter zum Podcast-Team Kontakt aufnehmen mit dem Hashtag #fragkekule.