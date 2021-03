"Wir wollen Orientierung geben", hieß es am 16. März 2020, als Kekulés Corona-Kompass startete. Orientierung geben, das ist bis heute das Hauptziel des Epidemiologen Alexander Kekulé und des Moderators Camillo Schumann.

Zum Jubiläum nehmen beide die mittlerweile 160. Folge auf. Schon in der ersten wurde deutlich, Alexander Kekulé ist meinungsstark, wortgewandt und ein guter Erklärer.

Professor Alexander Kekulé am 16.03.2020

Wir sind in einer ganz schwierigen Situation, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Es ist ja bekannt, dass ich mir viel früher gewünscht hätte, dass wir Maßnahmen ergreifen.

Und an anderer Stelle sagte Kekulé: "Natürlich gibt es besondere Situationen, wo es sinnvoll ist, sich Vorräte anzulegen, und das betrifft Menschen die sehr betagt sind. In Deutschland würde ich mal sagen 70 plus".