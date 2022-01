Seit zwei Jahren hält das Coronavirus Deutschland und die Welt in Atem. Steigende Infektionszahlen, verschärfte Corona-Maßnahmen bis hin zum harten Lockdown, dann Lockerungen und immer der bange Blick auf die Zahlen. Dazu die Hoffnung, mit Impfstoffen einen Weg aus der Pandemie zu finden. Und Mutationen des Coronavirus, die neue Unsicherheiten erzeugen.

Drei Mal in der Woche gibt der Epidemiologe und Virologe Alexander Kekulé eine Einschätzung, wie die aktuelle Lage zu bewerten ist. Zusammen mit Moderator Camillo Schumann gibt er Orientierung in einer unübersichtlichen Zeit. In dem Podcast geht es vor allem darum, den Menschen die Pandemie, neue Erkenntnisse und erforderliche Maßnahmen zu erklären. Kompetent, eloquent, verständlich und mit Haltung.