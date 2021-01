Quo vadis USA? Der Machtwechsel ist vollzogen, und der neue US-Präsident Joe Biden hat unmittelbar nach Amtsantritt erste Entscheidungen getroffen: Die USA wollen dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten und in die WHO zurückkehren, sie wollen eine nationale Haltung und dann eine nationale Strategie gegen die Corona-Pandemie finden. Es ist die Abkehr von der Politik Donald Trumps. Bidens wichtigste Aufgabe, so hat er sie immer wieder beschrieben, ist es aber, die Nation zu einen. Wie gelingt ihm das, wie verändert der Machtwechsel die USA? Und was machen die Republikaner? Sie stehen vor der Richtungsentscheidung, wie es ohne Trump weitergeht. Was bleibt aber vom Trumpismus, und was wird der abgewählte Präsident in Zukunft tun?