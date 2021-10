Eine der zentralen Aufgaben des Journalismus ist es, das Weltgeschehen einzuordnen. Extremwetter-Ereignisse finden in den Medien zwar statt, die Einordnung in den Kontext Klimakrise kommt in der Regel aber zu kurz. Diese Lücke möchte ich mit unserem Podcast schließen.

Florian Rost MDR Wetterstudio