Nach dem Fund einer Babyleiche im sächsischen Mügeln haben wir mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke über das Phänomen Neonatizid gesprochen und warum Mütter ihre Neugeborenen umbringen oder hilflos zurücklassen.

Wir sprechen über tragische Fälle von Neonatizid, in denen Mütter ihre Neugeborenen umbringen oder zumindest hilflos am Straßenrand zurücklassen. Mutmaßlich ist das im März 2021 im Landkreis Nordsachsen passiert. Auf einem Parkplatz in Mügeln wurde die Leiche eines neugeborenen Jungen gefunden, die mehrere Tage in einer Einkaufstasche gelegen hat.

Suche nach Zeugen: Erste Hinweise zur gefundenen Babyleiche in Mügeln

Zehn Jahre suche nach der Mutter: Totes Baby aus Schwarzenberg

Seit 2014 möglich in Deutschland: Die vertrauliche Geburt

Weitere Hilfsangebote für schwangere Frauen: Babyklappen und Beratungsstellen

