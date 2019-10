Aufpassen bei der äußeren Wärmedämmung. Der Nachbar könnte etwas dagegen haben. Bildrechte: IMAGO

Familie Wiesenstroh* möchte etwas für die Energiebilanz ihres Eigenheims tun. Sie plant, eine 18 Zentimeter dicke Schicht Wärmedämmung anzubringen - und zwar an der Außenfassade des Hauses. Da gibt es allerdings ein Problem. Das Haus steht jetzt schon direkt an der Grenze zum Nachbargrundstück. Wenn die Wärmedämmung angebracht wäre, dann würde sie 18 Zentimeter in den Bereich des Nachbarn hineinragen. Das Haus im Inneren zu dämmen kommt für die Familie nicht in Frage: Dies wäre laut Gutachten deutlich teurer und würde schließlich auch Wohnraum kosten. Doch der Nachbar will der Dämmung außen nicht zustimmen. Also musste das Oberste Landesgericht Bayerns entscheiden: