Bildrechte: Colourbox

Theodor Teermann fährt sein Auto in eine automatische Waschstraße. Es wird darin von einer Art Förderkette gezogen und automatisch gereinigt. Der Fahrer kann dabei am Steuer sitzen bleiben. Vor Herrn Teermann sitzt eine Frau am Steuer ihres Autos. Bei ihr löst sich die Vorrichtung der Förderkette, die ihr Auto durch die Waschstraße zieht. Herr Teermann behauptet später vor Gericht, das sei geschehen, weil die Frau während des Ziehens auf die Bremse gegangen ist. Auf jeden Fall bleibt ihr Auto plötzlich stehen. Herr Teermann bremst zwar, wird aber dennoch weitergezogen und fährt auf. Die Gebläsetrocknung wird unfreiwillig auf sein Autoheck gedrückt. Es entsteht ein Schaden von 4500 Euro. Das Geld will der Fahrer von der Autobesitzerin zurück. Am Koblenzer Landgericht war man nicht auf seiner Seite: