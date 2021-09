Wahlkreis Ost - Der Podcast zur Bundestagswahl

Eine besondere Bundestagswahl braucht auch einen besonderen Podcast. Vor allem, wenn es wieder einmal der Osten ist, der alles drehen könnte. So wie 2002, als Gerhard Schröder nach der Elbeflut plötzlich doch noch als Sieger das Podium verließ. Auch jetzt verschieben sich besonders zwischen Stralsund und Sonneberg die Zustimmungswerte in einer Geschwindigkeit, die manche im wohl sortierten Westen blass werden lässt. In „Wahlkreis Ost“ fragen wir: Was ist da los?