Gestartet war der Podcast Anfang 2021 unter dem Namen "Die Wirtschaftsprüfer". Dabei ging es zunächst darum, schwierige Themen so zu erklären, dass jeder mitreden kann. Geißler und Gropp beantworteten Fragen wie: Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen gerecht? Muss die Wirtschaft wirklich immer weiter wachsen? Und: Wie sicher ist die Rente?

Später wurde der Podcast umbenannt in "Gropps Wirtschafts-Podcast". Dabei entwickelte sich das Format zunehmend zu einem Diskussions-Podcast, in dem der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Gropp seine Stärken voll ausspielen konnte. Mehr noch als vorher nahm er aktuelle Entwicklungen in den Blick, ordnete sie mit einfachen Worten ein und zeigte Haltung. Alle Folgen sind weiter abrufbar.