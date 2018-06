Unsere Reporter bei der FIFA Fußball-WM, das sind: Philipp Weiskirch und Thomas Kunze.

Philipp Weiskirch ist zum ersten Mal beruflich bei einer Fußball-WM dabei. Er wird die meiste Zeit in Moskau im IBC sein - dem International Broadcast Centre. Es ist das Medienzentrum, wo etliche Journalisten aus der ganzen Welt arbeiten.

Spektakulär ist dieses IBC in der Regel nicht, sondern eher so: quadratisch, betonlastig, fensterlos und arschkalt.

Philipp Weiskirch wird aus dem Medienzentrum IBC berichten Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Die ARD hat dort einen eigenen Bereich mit kleinen Radio-Studios, Sprecher-Kabinen, Mischpulten und Schreibtischen. Philipp Weiskirch ist dort Teil der Aktuell-Redaktion, die die Radiowellen mit Nachrichten und Berichten zum WM-Geschehen beliefert: Spielberichte, Ergebnisse, Teamnachrichten, Sportpolitisches und Kurioses aus den sozialen Netzwerken. Hinzu kommen auch mal Interviews und Berichte aus den Stadien.

Ganz nah dran in Watutinki

Thomas Kunze ist bereits ein alter Hase, es ist seine dritte Fußball-WM als Reporter. Aber dieses Mal eine besondere.

Bei dieser Fußball-WM bin ich ganz nah dran an denen, die den Adler tragen.

Thomas Kunze berichtet direkt aus dem WM-Quartier der deutschen Mannschaft. Er ist einer der beiden Exklusiv-Reporter der ARD, die alle Radiowellen täglich mit den Neuigkeiten rund um das DFB-Team versorgen. Wie bereiten sich die Spieler vor, wie geht’s ihnen nach den Spielen?

Thomas Kunze als Reporter in Porto beim Champions-League-Auswärtsspiel von RB Leipzig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thomas Kunze wird erzählen, was rund um die deutsche Mannschaft passiert. Von der zwickenden Wade von Sami Khedira, über den Torriecher von Timo Werner bis zur Frage, ob die Debatte um den Auftritt von Özil und Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan weitergeht. Nichts bleibt unbeantwortet.



Für das Tagebuch der beiden gilt das natürlich auch. Allerdings werden die Themen hier eher abseitig von der großen Event-Berichterstattung sein. Im Wechsel werden Thomas Kunze und Philipp Weiskirch präsentieren, was sie so erlebt haben, worauf sie während und nach ihrer Arbeit gestoßen sind.

Persönlich Eindrücke mit akustischem Augenzwinkern

Thomas Kunze sagt: "Es wird um persönliche Begegnungen und Eindrücke gehen. Was macht die Fußball-WM mit der russischen Seele? Welchen Einfluss hat das Ereignis im größten Land der Welt auf den Alltag der Menschen? Vielleicht dreht es sich auch mal um kulinarische Spezialitäten, möglicherweise auch um Skandale, die dieses schöne Spiel ins Abseits stellen. All das und noch viel mehr will ich in meinem Tagebuch mit einem akustischen Augenzwinkern präsentieren."

Tür auf ins IBC

Philipp Weiskirch will in seinen Tagebucheinträgen die Hörer die Arbeit des Reporters miterleben lassen: "Ich will die Leute mit ins IBC nehmen, sie ein bisschen wie durch das Schlüsselloch gucken lassen. Aber auch bei mir sollen die kleinen Geschichten am Rande nicht zu kurz kommen. Worüber unterhalten sich die Menschen, die einheimischen und die ausländischen, auf der Straße? Was hat Moskau zu bieten während der WM - kultureller, kulinarischer, kurioser Art? Die Sicht auf Russland und die WM durch 'meine' Brille."

Zu hören gibt es das WM-Tagebuch "Liebesgrüße aus Moskau" ab 13. Juni 2018 von Montag bis Freitag jeden Morgen im Frühprogramm des Nachrichtenradios MDR AKTUELL.