Kurz vor dem möglichen weiteren Schritt des Verfassungsschutzes bemühte sich die AfD noch am Montag mit einer Erklärung, ihre Verfassungskonformität zu belegen. Politik, Medien und Verfassungsschutz, so heißt es darin, würden mit einer "haltlosen Verdachtskonstruktion" verfassungswidrige Bestrebungen der Partei ableiten.

"Für Meuthen sind die Kosten des Pakts mit den Rechtsextremen inzwischen höher als der Nutzen es wäre", so Hillje. Der AfD-Chef habe zuletzt alles daran gesetzt, das Rechtsextremismusproblem der Partei herunterzuspielen, um eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz noch abzuwenden. Erinnert sei an der Stelle an Meuthens Rede auf dem Parteitag in Kalkar, die medial unter anderem als "Brandrede" gegen die Rechtsextremen in der AfD bezeichnet worden ist.