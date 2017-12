Antisemitismus Juden in Mitteldeutschland: Die Anfeindungen nehmen zu

Hauptinhalt

Antisemitismus – Judenfeindlichkeit also –, dieses Problem wird seit Donald Trumps Israel-Entscheidung wieder stärker diskutiert. Der US-Präsident hatte angekündigt, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das sorgte für Demonstrationen, unter anderem in Berlin. Am Brandenburger Tor brannten Israelflaggen – ein Affront nicht nur gegen die Juden in Deutschland. Zahlenmäßig ist Antisemitismus allerdings schwer zu fassen.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL