"Bertelsmann-Stiftung kritisiert Urteil zur Arbeitszeiterfassung"

"Die Frischemanufaktur" produziert lang haltbare "Fresh-Cuts" – also Obstsalate. Die Gründerin und Geschäftsführerin des Start-Up-Unternehmens aus Halle kann einen Festangestellten, zwei Mitarbeiter in Teilzeit, fünf Werkstudenten und zwei Bürohunde zu ihrem Team zählen. Jeder arbeitet also ein bisschen anders: Manche arbeiten zwei bis fünf Tage die Woche, andere komplett flexibel.