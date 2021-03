Der Bruch mit der EVP-Fraktion bedeute eine Zäsur auch im EU-Parlament. Die deutlich rechts orientierten Kräfte werden stärker , auch wenn noch offen sei, wohin sich die Vertreter der ungarischen Regierungspartei nun orientieren, wie der Fidesz-Abgeordnete Balázs Hidvéghi sagt: "Wir haben die EVP-Gruppe ja gerade erst verlassen. Jetzt werden wir in Ruhe schauen, wohin wir uns orientieren wollen, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann werden wir eine Entscheidung fällen. Jetzt ist es noch etwas zu früh für die nächsten Schritte."

Denkbar wäre ein Wechsel zur Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer. Die polnische PiS Partei ist dort die mit Abstand stärkste Gruppe und würde die Fidesz-Parlamentarier gern aufnehmen, sagt der PiS-Abgeordnete Zdzisław Krasnodębski: "Natürlich müssen wir das besprechen. Wir haben unterschiedliche nationale Delegationen. Wir sind offen, aber natürlich ist es so, dass die ungarische Seite, Fidesz-Seite entscheiden muss, wohin sie gehen möchten. Für mich wäre es die natürlichste Lösung, dass sich der Fidesz der EKR-Gruppe anschließt."

Möglicherweise entscheiden sich die Fidesz-Parlamentarier aber auch für die noch weiter rechts stehenden Parlamentsfraktion Identität und Demokratie, zu der auch die AfD gehört. Für deren sächsischen Abgeordneten Maximilian Krah ist die Sache klar: "Mit keiner anderen europäischen Partei hat die AfD eine so große inhaltliche Übereinstimmung wie mit Fidesz. Es ist ganz klar: Wir wollen enger mit Fidesz zusammenarbeiten, im Idealfall in einer gemeinsamen Fraktion."

Das sieht Jörg Meuthen genauso. Der Co-Bundesvorsitzende der AfD ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender im EU-Parlament: "Die AfD würde sich einem Beitritt der Fidesz zu unserer Fraktion bestimmt nicht versperren. Wir waren schon immer der Überzeugung, dass die patriotischen und freiheitlichen Kräfte Europas an einem Strang ziehen sollten. Wie ich höre, plant Viktor Orbán nun den Aufbau einer europäischen demokratischen Rechten . Ein Projekt, das wir ausdrücklich begrüßen."

Nach dem Austritt seiner Partei Fidesz aus der Fraktion der christdemokratischen EVP will Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die rechten Kräfte in Europa um sich sammeln. Das stößt auch bei den polnischen PiS Abgeordneten wie Zdzisław Krasnodębski auf Interesse: "Das hat auch damit zu tun, dass sich die christdemokratischen Parteien in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert haben. Sie sind mehr nach links gerückt. Und ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, dass wir miteinander sprechen und zusammenarbeiten. Manchmal gibt es auch wichtige Unterschiede, die nicht nur politischen Charakter, sondern auch kulturellen Charakter haben."