Demonstrationen Gewalttätige Zusammenstöße in Hongkong

In Hongkong hat es am Wochenende gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten gegeben. Die Polizei setzte am Sonntag bei einer Demonstration Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Im Stadtteil Shatin, der zwischen dem Hongkonger Hafen und der Grenze zum Festland liegt, waren am Sonntag Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen..