Der FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin sagte im Deutschlandfunk, Zuckerberg sei es gelungen, die marktbeherrschende Stellung von Facebook herunterzuspielen und der Kritik auszuweichen. Der Grünen-Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht sagte dem Sender, Zuckerberg habe die Chance verpasst, Vertrauen in Europa zurückzugewinnen. Nun wüssten auch die Fraktionschefs in Brüssel, dass es keinen Sinn habe, mit Facebook zu verhandeln und dass Verstöße geahndet werden müssten. Mit der Datenschutz-Grundverordnung werde das möglich. Die neuen europäischen Datenschutz-Regeln treten am Freitag in Kraft.