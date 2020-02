Der afghanische Präsident Ashraf Ghani (m), US-Verteidigungsminister Mark Esper (r), Verteidigungsminister und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Kabul. Bildrechte: dpa

In einer gesonderten, gemeinsamen Erklärung der USA und der afghanischen Regierung in Kabul hieß es, der erste Abzug eines Drittels der US-Soldaten solle binnen 135 Tagen erfolgen.



Die USA kündigten demnach auch an, im Anschluss all ihre Truppen und die ihrer Verbündeten binnen 14 Monaten vom Hindukusch abzuziehen, sollten sich die Taliban an das Abkommen von Doha halten.



Das Ende des mit mehr als 18 Jahren längsten Krieges in der US-Geschichte ist ein Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump. Zuletzt hatte eine vereinbarte Teil-Waffenruhe in Afghanistan weitgehend gehalten.