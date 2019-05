Das kündigte der ÖVP-Chef am Dienstag nach einem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt an. "Es geht hier um eine Übergangsregierung und darum, die verantwortlichen Personen auszuwählen, die selbstverständlich von ihrer Persönlichkeit her vollkommen integer und fachlich qualifiziert sind", erklärte Kurz. Es gehe vor allem um Stabilität und eine funktionierende Verwaltung und das funktioniere am besten mit einer handlungsfähigen Regierung.