Das britische Parlament hat sich am Mittwochabend gegen einen EU-Austritt ohne Vertrag ausgesprochen. Die Entscheidung fiel knapp aus.

Die Abgeordneten nahmen mit 312 zu 308 Stimmen einen Änderungsantrag an, der einen ungeordneten Brexit in jedem Fall ablehnt. Der Beschluss ist rechtlich aber nicht bindend. Die Abstimmung hat jedoch den Weg für ein neues Votum zu einer Verschiebung des Austritts frei gemacht. In einer zweiten Abstimmung über das Gesamtpaket stimmten 321 Abgeordnete für und 278 gegen den Beschluss.

Am Donnerstag soll nun über einen Antrag auf Verschiebung des für den 29. März vorgesehenen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union entschieden werden. Es geht dabei um eine Verlängerung der Frist um mehrere Wochen oder Monate. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle 27 übrigen Mitgliedstaaten dem Vorhaben zustimmen.

Kein Fraktionszwang bei der Abstimmung

Premierministerin Theresa May hatte für die Abstimmung den Fraktionszwang im Regierungslager aufgehoben. In ihrer Beschlussvorlage sollte der Brexit ohne Vertrag nur für den 29. März abgelehnt werden, für die Zeit danach sollte er auf dem Tisch bleiben.

Am Tag zuvor hatte das Unterhaus zum zweiten Mal gegen den zwischen May und Brüssel ausgehandelten Deal gestimmt, obwohl die Regierungschefin kurz zuvor Zugeständnisse der EU erreicht hatte. Am heftigsten umstritten ist der sogenannte Backstop. Das ist eine im Austrittsabkommen festgeschriebene Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland.

Abstimmungsmarathon geht weiter

May kündigte am Mittwochabend noch eine weitere Abstimmung an - es wäre die dritte. Das Parlament soll dabei nochmals über das von ihr ausgehandelte Abkommen mit der EU abstimmen. Das Abkommen war bereits zweimal zur Abstimmung im Unterhaus. Den Antrag über die neuerliche Abstimmung will May am Donnerstag dem Parlament vorlegen.

Sollte das Abkommen diesmal angenommen werden, würde May die EU-Staats- und Regierungschefs um einen kurzen Aufschub für den Brexit bis zum 30. Juni bitten. Sollte das Abkommen erneut abgelehnt werden, will London beantragen, den für den 29. März vorgesehene Brexit über den 30. Juni hinaus zu verschieben.

"Zeichen der Vernunft"

Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Votum des Unterhauses gegen einen ungeregelten Brexit als Zeichen der Vernunft begrüßt. Ein EU-Austritt ohne Vertrag liege in niemandes Interesse, twitterte der SPD-Politiker am Mittwochabend.

Aber es ist nun an der Zeit, dass die Briten genau sagen, was sie wollen, um den Brexit-Vertrag wirklich erfolgreich abzuschließen. Denn die Zeit läuft davon. Bundesaußenminister Maas