Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 der äthiopischen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. Alle 157 Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Pilot hatte Probleme gemeldet und um Erlaubnis gebeten, umzukehren.

Zudem entschlossen sich zahlreiche Fluggesellschaften weltweit, die Maschinen vorerst am Boden zu lassen, darunter Airlines aus Äthiopien, Mexiko, Argentinien und Brasilien. Am Mittwochnachmittag erklärte auch die deutsch-britische Fluggesellschaft Tuifly, dass sie Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 vorerst am Boden belassen wolle. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die insgesamt 15 betroffenen Flugzeuge in Großbritannien und den Benelux-Staaten stationiert seien. Ab April sollten sie auch in Deutschland eingesetzt werden.



Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums nutzen keine weiteren Fluggesellschaften in Deutschland Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8.