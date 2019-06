Internationales Recht Abtreibungsgesetze: Zwischen Lockerung und Verschärfung

Hauptinhalt

In Deutschland sorgt der Paragraf 219a auch nach seiner Lockerung immer wieder für Diskussionen über das Abtreibungsrecht. Auch in anderen Teilen der Welt ist das Thema umstritten: Während Island seine Gesetze lockert, gelten in Norwegen strengere Regelungen. In den USA soll sogar ein Gesetz von 1973 gekippt werden.