US-Marines, die auch in Syrien im Kampf gegen die IS eingesetzt wurden. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Berlin | Damaskus Außenminister kritisiert US-Truppenabzug aus Syrien

Die USA wollen ihre Truppen in Syrien in den kommenden drei Monaten abziehen. Die Reaktionen auf den Weggang fallen unterschiedlich aus. Scharfe Kritik kommt vom Außenministerium in Berlin. Die Entscheidung der USA könnte die Kurdenmiliz im Norden Syriens in Bedrängnis bringen.