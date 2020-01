Nach dem Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia sind in Malta zehn Verdächtige festgenommen worden. Das teilte Ministerpräsident Joseph Muscat am Montag in der Hauptstadt Valetta mit. Acht Malteser seien am Montagmorgen an verschiedenen Orten gefasst worden. Später twitterte Muscat, dass zwei weitere Verdächtige festgenommen worden seien.



Es sind die ersten Festnahmen nach dem Mord. An den Ermittlungen ist auch Europol beteiligt. Die Verdächtigen müssen nun binnen 48 Stunden befragt werden. Laut Muscat wurden sie schon eine Zeit lang beobachtet.