Bei einer Anschlagsserie in Afghanistan sind am Samstag mindestens 23 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. In der Provinz Farah wurden 18 afghanische Soldaten bei der Erstürmung ihres Camps durch Taliban-Kämpfer getötet.

18 Tote bei Angriff auf Militärcamp

Wie das Verteidigungsministerium in Kabul mitteilte, hatte eine große Gruppe der radikalislamischen Aufständischen in der Nacht zu Samstag den Stützpunkt in Bala Buluk im Westen des Landes angegriffen. Dabei habe es außer den 18 Gefallenen auch zwei verwundete Soldaten gegeben. Auch zwei Taliban-Kämpfer sollen bei dem Gefecht getötet worden sein. Die Armee habe Verstärkungen in das Gebiet entsandt, hieß es weiter. Die Taliban selbst bekannten sich nach Aussagen des afghanischen Verteidigungsministeriums zu dem Überfall.

Attacke auf Geheimdienstzentrale

In Kabul sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor der NDS-Zentrale in die Luft. Bildrechte: dpa Weitere Opfer gab es bei Anschlägen in der südwestlichen Provinz Helmand sowie in Kabul. In der afghanischen Hauptstadt sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Sitz des Geheimdienstes NDS in die Luft. Wie ein Sprecher des Innenministeriums des Landes mitteilte, wurden dabei mindestens drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Der Attentäter sei zu Fuß und "gut gekleidet mit einer Krawatte" zum Kontrollpunkt der Einrichtung gekommen, hieß es. Als man ihn überprüfen wollte, habe er sich dann in die Luft gesprengt. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Zwei Taliban-Angriffe in Helmand

In der Unruheprovinz Helmand ereigneten sich gleich zwei Selbstmordanschläge, zu denen sich die Taliban via Twitter bekannten. Im Bezirk Nad Ali rasten die Taliban nach Angaben eines Provinzsprechers mit einem mit Sprengstoff beladenen Geländewagen auf einen Militärstützpunkt zu. Zwar gelang es Soldaten das Fahrzeug vor dem Ziel zu zerstören, jedoch wurden trotzdem zwei Soldaten getötet und sieben weitere verletzt.



Kurz nach diesem Anschlag explodierte in der Provinzhauptstadt Lashkar Gah ein Auto vor dem dortigen NDS-Sitz. Dabei wurden nach Angaben eines Polizeisprechers mindestens sieben Menschen verletzt.

Verstärkte Angriffe auf Sicherheitskräfte