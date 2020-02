In Afghanistan hat in der Nacht zu Sonnabend offiziell eine siebentägige Phase reduzierter Gewalt begonnen. Diese war zuvor zwischen den USA und Vertretern der Taliban vereinbart worden.

Die Phase gilt als Testlauf für die Unterzeichnung eines Abkommens, das zwischen den USA und Vertretern der Taliban ausgehandelt wurde und letztlich Friedensgespräche in dem Krisenland einleiten soll. Nach Angaben von US-Außenminister Pompeo werde die Unterzeichnung für den 29. Februar vorbereitet.

Beide Seiten machten keine Angaben darüber, wie die Gewaltverringerung konkret aussehen soll. In einer Erklärung der Taliban an ihre Kämpfer hieß es jedoch, diese sollten sich nur auf "Selbstverteidigung bei Verstößen" der anderen Seite vorbereiten. Es sei strengstens verboten, in die von der Regierung kontrollierten Gebiete zu gehen.