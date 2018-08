Nigeria ist daher auch Hauptherkunftsland der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa und Deutschland streben. In der Bundesrepublik leben etwa 8.600 aus Nigeria stammende abgelehnte Asylbewerber, die ausreisepflichtig sind. Hinzu kommen mehr als 20.000 weitere abgelehnte nigerianische Asylbewerber, deren Klagen gegen die Entscheidung noch läuft. Die Schutzquote - also der Anteil von anerkannten Migranten und Asylbewerbern - liegt für Nigeria bei 15 Prozent. In Deutschland standen Nigerianer im Juli an fünfter Stelle bei den Asylbewerberzahlen.