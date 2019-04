Die in der Türkei regierende AKP hat Einspruch gegen die Kommunalwahlergebnisse in Istanbul und Ankara eingelegt. Der Chef der Istanbuler AKP, Bayram Senocak, erklärte, es habe Unregelmäßigkeiten und Fälschungen bei der Wahl am Sonntag gegeben. Seine Partei habe deshalb bei der Hohen Wahlkommission YSK Einspruch in allen 39 Bezirken der Bosporus-Metropole eingelegt. Kurz darauf verkündete der Ankaraer AKP-Chef Hakan Han Özcan, die Ergebnisse auch in der Hauptstadt anzufechten.