Eindeutiger – und am Ende entscheidender – sind die Umfragewerte für die sogenannten Swing States. Der Begriff "Swing State" wird für Bundesstaaten verwendet, die mal für die Republikaner, mal für die Demokraten stimmen. Diese Staaten entscheiden am Ende die Wahlen. Daher sind Umfragen in den "Swing States" besonders spannend.



Rote Balken stehen für Trumps derzeitige Werte, blaue für Biden. Grundlage sind die Berechnungen von RealClearPolitics – der aktuelle Durchschnittswert der staatlichen Umfragewerte steht links neben dem entsprechenden Balken. Zum Vergleich zeigt der flachere Balken, wer diesen Staat 2016 mit welchem Vorsprung gewann, dieser Wert steht auch rechts neben der Grafik.