Der Anführer der Dschihadistenmiliz IS, Abu Bakr al-Bagdadi, ist offenbar bei einem Angriff des US-Militärs in Syrien ums Leben gekommen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Regierungsvertreter. Demnach zündete er eine Sprengstoffweste, als ihn Spezialkräfte angriffen.

Eine offizielle Bestätigung durch die US-Regierung liegt noch nicht vor. Präsident Donald Trump hatte am frühen Sonntagmorgen allerdings getwittert, dass "gerade etwas sehr wichtiges" passiert sei. Näher äußerte er sich nicht. Am Nachmittag soll es eine Erklärung des Weißen Hauses geben. Laut dem US-Fernsehsender CNN will das US-Militär den Tod Bagdadis erst bestätigen, wenn alle Tests dazu abgeschlossen sind.

Angriff im Nordwesten Syriens

Anfang des Jahres wurden die letzten Dörfer in Syrien unter IS-Kontrolle von Kurdenmilizen erobert. Bildrechte: dpa Das Magazin "Newsweek" berichtete, dass Bagdadi bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in der syrischen Provinz Idlib im Nordwesten des Landes starb. Idlib ist das letzte große Gebiet in dem Bürgerkriegsland, in dem zumeist radikalislamische Milizen die Kontrolle haben. Der IS trat dort bislang allerdings kaum in Erscheinung.



Wie "Newsweek" unter Berufung auf das US-Militär weiter berichtet, gab es ein kurzes Gefecht, als Spezialkräfte das Gelände betraten, auf dem sich al-Bagdadi aufhielt. Der IS-Anführer habe dann einen Sprengstoffgürtel gezündet. Auch zwei Frauen Bagdadis seien dabei getötet worden.

Bereits mehrfach für tot erklärt

Der Tod des IS-Anführers war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach vermeldet worden, hatte sich aber stets als falsch heraus gestellt. Er war nur einmal öffentlich aufgetreten, im Juli 2014 in einer Moschee im irakischen Mossul. Zuletzt hatte der IS im April ein Video mit Al-Bagdadi verbreitet, in dem er dem Westen mit Angriffen drohte.