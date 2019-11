Die "Alan Kurdi" hatte die Migranten am Samstag voriger Woche an Bord genommen. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf das Innenministerium in Rom, Deutschland und Frankreich wollten 60 Migranten der "Alan Kurdi" aufnehmen, Portugal fünf und Irland zwei. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hatte bereits am Freitag mit Blick auf die Rettungsschiffe "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" mitgeteilt, dass Deutschland bereit sei, sich "in erheblicher Weise an einer Aufnahme" von Geretteten zu beteiligen.