Das deutsche Rettungsschiff hatte erst am Sonntag nach langem Hin und Her 65 Flüchtlinge an Malta übergeben, die am Freitag im Mittelmeer gerettet wurden. Sowohl Malta als auch Italien hatten der "Alan Kurdi" das Anlegen in ihren Häfen untersagt.



Durch die Anlegeverbote und die zwischenzeitliche Festnahme der deutschen "Sea-Watch 3"-Kapitänin Carola Rackete in Italien nur wenige Tage zuvor war die Diskussion über die Umverteilung von Mittelmeer-Flüchtlingen in der EU wieder ausgebrochen.