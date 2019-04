Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika hat seinen sofortigen Rücktritt eingereicht. Wie das Staatsfernsehen am Dienstagabend berichtete, teilte der 82-Jährige Staatschef dem Verfassungsrat mit, dass er "am heutigen Tag" sein Amt niederlegt. Im Stadtzentrum von Algier versammelten sich spontan Dutzende Menschen, um zu feiern.

Erst am Montag hatte Bouteflika seinen Rücktritt vor dem Ende seiner Amtszeit am 28. April angekündigt, einen genauen Termin aber offengelassen. Vorangegangen waren wochenlange Proteste. Am vergangenen Freitag gingen in vielen Orten Algeriens Hunderttausende auf die Straße. Auch am Dienstag gab es in der Hauptstadt Algier Demonstrationen gegen die Regierung und die Machtelite um den altersschwachen und gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten. Die Opposition bezeichnete auch die neu eingesetzte Regierung als illegitim. Die Demonstranten warfen der Staatsführung Reformunwilligkeit vor.