In Stockholm sind am Montag die Preisträger des "Right Livelihood Awards" bekannt gegeben worden. Den sogenannten Alternativen Nobelpreis geht in diesem Jahr nach Guatemala, Kolumbien, Burkina Faso, Australien und Saudi-Arabien. "In einer Zeit alarmierender Umweltzerstörung und des Versagens politischer Führung zeigen unsere Preisträger einen Weg in eine andere Zukunft", erklärte Preisstifter Ole von Uexküll am Montag in Stockholm.